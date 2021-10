Londres (AFP). Législatives en Grande-Bretagne - EN DIRECT

18:57 GMT - EN DIRECT - 45 millions de Britanniques votent ce jeudi pour élire leurs 650 députés et choisir qui, du Premier ministre conservateur sortant David Cameron ou de son opposant travailliste, Ed Miliband , remportera un scrutin qui s'annonce serré. Les "polling stations" ont ouvert à 07h00 (06h00 GMT) et fermeront à 22h00 (21H00 GMT). Les premiers résultats sont attendus aux alentours de minuit, notamment en Écosse et à Londres. Mais pour connaître le véritable vainqueur, il faudra encore sans doute attendre davantage: en 2010, cinq jours avaient été nécessaires pour aboutir à la formation d'un gouvernement de coalition inédit entre conservateurs et libéraux-démocrates.

