Sortir dans le Calvados : lundi 11 mai

Toute la semaine, se tient à Port-en-Bessin, le défi des Ports de Pêche. C'est un regroupement, chaleureux et spontané, de la grande famille des marins pêcheurs qui réunit, le temps d'une régate, les mondes de la pêche et de la plaisance. Ça commence aujourd'hui jusqu'à dimanche.



Vendredi et tout ce week-end, se tient à Ouistreham, le salon bien vivre sa maison. L'occasion de rencontrer de nombreux exposants dans le domaine de l'habitat et de la décoration. Le salon est ouvert vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 17h. L'entrée est gratuite.



Le 4ème Tremplin Musiques Actuelles se tiendra au forum Falaise le 27 juin prochain de 14h30 à 18h. Si vous êtes un groupe ou un musicien de la région, vous avez jusqu'au 20 mai pour vous inscrire. Retrouvez le bulletin d'inscription et toutes les informations sur Falaise