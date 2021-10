L'adolescente de 16 ans a tenté de sortir par la fenêtre de son appartement, étant enfermée chez elle. Mais elle est tombée du quatrième étage, une douzaine de mètres plus bas. Pompiers et SAMU lui ont porté les premiers secours : l'adolescente est victime d'une fracture de la jambe droite et d'un traumatisme facial mais son pronostic vital n'est pas engagé.