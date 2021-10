Sortir dans le Calvados : jeudi 7 mai

Jusqu'à dimanche, se tient à Falaise, le Festival «Danse de tous les sens». Les artistes viennent à la rencontre du public au Forum de Falaise. Ils proposent également des ateliers. Plus d'infos sur Danse de tous les sens



Le Bény-Bocage skate bowl camp revient pour la 2ème édition. Pendant 3 jours, les skateurs ont rendez-vous près du plan d'eau. Glissez lors de deux nocturnes ce vendredi et ce samedi mais aussi en compétition samedi dès 15h.



Samedi, assistez au spectacle de Norman au Zénith de Caen. Il présentera son tout premier one man show intitulé «Sur Scène». C'est ce samedi soir à 20h, l'entrée varie entre 33 et 39€. Plus d'infos sur Zénith de Caen