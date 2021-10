Bruxelles (AFP). Grèce: UE et FMI assurent partager le même objectif

La Commission européenne, la BCE et le FMI ont assuré mercredi "partager le même objectif" pour la Grèce, alors qu'Athènes avait évoqué la veille des divergences sérieuses entre ses créanciers qui "entravent les négociations" sur la poursuite du financement du pays. "La Commission, la BCE et le FMI partagent le même objectif d'aider la Grèce à parvenir à la stabilité financière et à la croissance", ont-ils indiqué dans un communiqué commun. "Les institutions continuent à travailler ensemble dans cet objectif". Elles "travaillent dur pour parvenir à des résultats concrets le 11 mai", date de la prochaine réunion des ministres des Finances de la zone euro à Bruxelles, poursuit le communiqué. A Paris, le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, a lui aussi nié l?existence de divisions entre l'UE et le FMI, alors qu'Athènes a évoqué mardi des "divergences sérieuses" et des "contradictions" entre ses bailleurs de fonds. Selon des informations de presse, le FMI menacerait de ne pas verser sa part de la tranche d'aide de 7,2 milliards d'euros dont Athènes a cruellement besoin si un effacement partiel de la dette grecque n'était pas mis en ?uvre, ce que refusent les Européens. "La coordination est très forte, il y a des choix qui doivent être faits entre politique budgétaire, réformes structurelles et dette", a expliqué M. Dijsselbloem.

