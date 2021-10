Amour, Gloire et Beauté surprend son public.

La série la plus regardée du monde prépare son 6000eme épisode. Il s'agit d'Amour, gloire et beauté. Depuis 1987, la série cartonne aux États-Unis mais également partout dans le monde et notamment en France mais depuis un an, le feuilleton surprend son public. Nouvel exemple : le 6000ème épisode (diffusé le 7 février aux États-Unis) a été tourné comme un talk show sur le thème du cancer des poumons. Drôle d'idée où de véritables malades viennent témoigner afin de convaincre Nick (le riche aventurier) d'arrêter de fumer. Cet épisode arrivera en France dans les prochaines semaines.



L'affaire Nelson Montfort continue. Il ne commentera pas les championnats d'Europe et sera remplacé par Alexandre Boyon. Pour rappel, le journaliste sportif devait prêter son image à la société Athlenergy filiale du groupe Areva et sponsor des championnats d'athlétisme qu'il devait commenter, ce que la direction de France 2 n'a pas apprécié.



Vendredi 11 mars prochain, TF1 diffusera comme chaque année le grand concert ds Enfoirés. Cette année, le spectacle sera intitulé : ''Dans l'œil des Enfoirés'', un concert enregistré à Montpellier devant un public de 13 000 personnes.



La sélection télé de l'expresso pour ce soir, c'est le documentaire diffusé à 23h15 sur France 3. Ce film retrace la vie de Serge Gainsbourg à l'occasion du 20ème anniversaire de sa disparition. Il est signé Didier Varrod. C'est un bel hommage que la chaine rend à ce génie de la chanson française ce soir.