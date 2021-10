Will I Am travaille avec Britney Spears

Britney Spears a dévoilé en janvier dernier le premier extrait de Femme Fatale, Hold It Against Me, dont le clip a été diffusé pour la première fois le 17 février dernier.

Ce nouveau hit intitulé The Big Fat Bass, est un morceau très électro produit par Will.i.am pourrait constituer le second single de Femme Fatale, dernier album de la chanteuse américaine dont la sortie est programmée pour le 29 mars prochain.

