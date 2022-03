Après le renouvellement électoral de mars dernier qui a permis à la droite et au centre droit d'uniformiser la couleur des cinq conseils départementaux normands en bleu, les présidents de ces institutions ont jugé utile de se rassembler. Au coeur de leur discussion, les dossiers sur lequels leurs travaux et engagements pourraient être mutualisés comme les routes, le tourisme, le sport ou l'éducation, mais aussi la Réunification de la Normandie. Une prochaine réunion a d'ores et déjà été actée. Elle se tiendra dans l'Eure à Giverny le 29 juin prochain, et aura pour thème principal, la fiscalité et les ressources des conseils départementaux.

« Il s'agit même d'une rencontre de bon sens », assure l'Ornais Alain Lambert pour qui il apparaît essentiel que les élus locaux s'organisent afin d'éviter de voir "Paris" prendre des décisions unilatérales sur l'avenir de la région.

Cinq présidents normands préparent "ensemble" la Réunification Impossible de lire le son.

Cette réunion de travail a tout d'un véritable laboratoire pour préparer la Réunification normande. Les cinq présidents partagent l'idée qu'il faut que les centres de décision de la future région soit bien répartie, comme le présente le Calvadosien Jean-Léonce Dupont :

Cinq présidents normands préparent "ensemble" la Réunification Impossible de lire le son.

Le président du Conseil départemental du Calvados en a profité pour donner son point de vue au sujet d'un communiqué du ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, tombé hier soir et dans lequel il estime qu' "aucune majorité de droite n'a vraiment cherché à faire aboutir la Réunification." Il insiste sur sa crainte de voir des décisions prises par une "administration technocratique" :

Cinq présidents normands préparent "ensemble" la Réunification Impossible de lire le son.

"J'ai rencontré le Préfet préfigurateur la semaine dernière et il m'a assuré que les conseils départementaux seront invités à la réflexion sur la Réunification", a pour sa part confié Pascal Martin, président de Seine-Maritime. De son côté, récemment élu à la tête du Conseil départemental de l'Eure, Sébastien Lecornu, 28 ans, tire dans la même direction. "La Réunification ne peut pas se faire sans les habitants et donc sans ceux qu'ils ont élus. Il faudra donc que les élus locaux soient écouter ces prochains mois", a-t-il expliqué, avant d'expliquer qu'il soutiendra "la candidature d'Hervé Morin aux régionales de décembre prochain". La campagne pour les prochaines élections régionales pourrait commencer plus tôt que prévu.