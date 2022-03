Caen. Le premier ministre Édouard Philippe en meeting à Caen

C'est un soutien de poids dont va bénéficier la liste Renaissance, portée par Nathalie Loiseau, à l'occasion de son meeting à Caen (Calvados) le lundi 6 mai 2019. Le premier ministre Édouard Philippe viendra lui-même faire campagne, dans le cadre des élections européennes du 26 mai.

Plusieurs ministres

Il sera présent pour défendre la liste de la majorité présidentielle, aux côtés de plusieurs autres personnalités nationales : la ministre du travail Muriel Pénicaud, du ministre chargé des collectivités territoriales Sébastien Lecornu, du secrétaire d'Etat Gabriel Attal. Sur la tribune, on retrouvera aussi le député de la Manche et ancien ministre de l'agriculture, Stéphane Travert. Cette réunion publique se fera en présence des colistiers de Nathalie Loiseau, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Martin et Anne Terlez.

Le meeting se déroule au centre de congrès à 19 heures, lundi 6 mai 2019. Ouverture des portes à 18 heures.