Européennes : Nathalie Loiseau en meeting à Caen

Une nouvelle tête de liste fait étape à Caen (Calvados) dans le cadre de la campagne européenne. Lundi 6 mai 2019, Nathalie Loiseau de La République en Marche tiendra un meeting au centre des congrès.

Le 6 mai, @murielpenicaud et @GabrielAttal seront présents à la Grande Réunion Publique i à #CAEN avec @NathalieLoiseau , tête de liste, @s_yoncourtin , @MARTINPascal14 et @terlez , nos candidats normands, @StTRAVERT , ancien Ministre et tous les Députés de Normandie ! pic.twitter.com/5aboWRNMwB — Nicolas Gosselin LaRem14 (@NGosselin14) 29 avril 2019

La Ministre du travail présente

La candidate ne sera pas seule sur scène. La présence de Muriel Pénicaud, ministre du travail est confirmée. Également présent, Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale.

Des élus locaux seront aussi de la soirée, Stéphane Travert, ancien ministre de l'agriculture et député de la Manche. Mais aussi Stéphanie Yon Courtin, maire de Saint-Contest et Anne Terlez, maire adjointe de Louviers (Eure) et membre exécutif du MoDem.

