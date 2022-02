Rouen. Seine-Maritime : Édouard Philippe décore le président du Département

C'est en ami qu'Édouard Philippe est venu au conseil départemental de Rouen (Seine-Maritime), pour décorer Pascal Martin, le président du Département. Les deux hommes ont en effet siégé ensemble dans cette même institution au sein de l'opposition lorsque les socialistes étaient majoritaires.

Lors de son discours qui s'est voulu chaleureux, drôle, élogieux, le Premier ministre a dressé le portrait de l'homme "qui n'aime ni les effets de manche, ni les paillettes" et dont les gens saluent "le calme, le professionnalisme et la sincérité des sourires". Il a aussi mis en avant l'élu, à Montville où Pascal Martin fut maire pendant 20 ans, ou encore le sapeur-pompier.

En évoquant ses fonctions actuelles, le Premier ministre a souligné les facultés de Pascal Martin à réduire les déficits du Département. "Il fallait de la vision et du courage, vous n'en avez pas manqué conformément à la devise des pompiers : sauver ou périr. Le Département n'a pas péri et on peut dire qu'il est sauvé."

"Oui, les départements sont des collectivités modernes"

Après avoir reçu les insignes d'officier de l'ordre national du mérite, Pascal Martin, a pris la parole pour moins d'une dizaine de minutes. Le temps de remercier ses collaborateurs, sa famille et en particulier "l'instituteur qu'était [s]on père" et "l'idéal républicain qu'il incarnait si bien".

Pascal Martin a ensuite adressé "son seul message politique de la soirée" en martelant comme un leitmotiv : "Oui, les départements sont des collectivités modernes, agiles, efficaces, dont les missions de solidarité sociale et territoriale participent au ciment de la nation".

Le message est passé, devant le patron du gouvernement et le ministre chargé des collectivités territoriales Sébastien Lecornu, présent pour l'occasion.

