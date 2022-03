Les voleurs de grillage interpellés à Saint-Etienne-du-Rouvray

La BAC est requise pour interpeller deux individus en train de voler le grillage clôturant la société Majencia. Les policiers sont informés que les plaques ont été entreposées sur un chemin piétonnier proche de l'entreprise. En menant leurs recherches, les forces de l'ordre tombent sur un fourgon blanc dont la plaque d'immatriculation est dissimulée par du scotch.

Le conducteur est interpellé. Muni d'une lampe et d'une paire de gants, il refuse catégoriquement de donner son identité. Il est ramené à l'hôtel de police, où il donne finalement son identité. Il est âgé de 28 ans et réside à Saint-Etienne-du-Rouvray. Il est suspecté de vol en réunion et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Dans le même temps, des policiers restés sur place interpellent un autre individu âgé de 26 ans et domicilié sur la commune. Il menace de mort les policiers. Lui aussi est conduit au commissariat.