Jérusalem (AFP). Israël: le président admet des erreurs envers les juifs éthiopiens

Le président Reuven Rivlin a admis lundi que l'Etat israélien avait commis des erreurs causant une "plaie ouverte" chez les Israéliens d'origine éthiopienne, qui ont violemment manifesté ces jours derniers contre le racisme et les discriminations. "Les manifestants de Jérusalem et de Tel-Aviv ont révélé une plaie ouverte et vive au coeur de la société israélienne () Nous devons nous pencher directement sur cette plaie ouverte. Nous avons commis des erreurs, nous n'avons pas assez ouvert les yeux et nous n'avons pas assez tendu l'oreille", a-t-il dit, selon un communiqué de ses services.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire