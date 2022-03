Jérusalem (AFP). Israël: Netanyahu appelle à éradiquer le racisme devant la colère des juifs éthiopiens

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé lundi à "éradiquer" le racisme après les violentes manifestations qui ont agité cette semaine la communauté des juifs israéliens d'origine éthiopienne. "Nous devons être unis contre le phénomène du racisme, le dénoncer, et l'éradiquer", a déclaré M. Netanyahu, cité dans un communiqué de ses services, à l'issue d'une rencontre de trois heures avec les représentants de la communauté éthiopienne. M. Netanyahu a ajouté qu'il avait chargé une commission ministérielle de s'attaquer aux problèmes d'intégration rencontrés par les Israéliens d'origine éthiopienne, notamment des difficultés dans le domaine de l'éducation, du logement et de l'emploi. Plus d'une soixantaine de policiers et manifestants ont été blessés dimanche soir à Tel-Aviv, au cours d'une manifestation qui a dégénéré en émeutes.

