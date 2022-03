Paris (AFP). Ligue 1: Lyon reprend provisoirement la tête

Lyon a provisoirement repris la tête de la Ligue 1 en s'imposant face à Evian/Thonon (2-0), samedi à Gerland lors de la 35e journée, en attendant le match du PSG, 2e à égalité de points, à Nantes dimanche. L'OL, qui devance le double champion de France en titre à la différence de buts (+41 contre +37), n'a donc pas dit son dernier mot et continue de mettre la pression sur les Parisiens. Le succès lyonnais a en grande partie reposé sur le talent de Clément Grenier. Pour sa 2e titularisation après une longue période de blessure et notamment une Coupe du monde manquée, Grenier a éclaboussé la partie de toute sa classe, ouvrant le score sur un magnifique coup franc excentré à l'entrée de la surface (20e). Il n'avait plus marqué en championnat depuis janvier 2014. Le meilleur buteur de L1 Alexandre Lacazette n'a pas non plus été inactif et en a profité pour porter son total à 27 buts sur un penalty sifflé pour une faute de Clarck Nsikulu sur Corentin Tolisso (38e). Pour Evian/Thonon, toujours 18e et premier relégable, la bataille pour le maintien se complique davantage. Résultats de la 35e journée de la Ligue 1 de football : vendredi Metz - Marseille 0 - 2 samedi Lyon - Evian/Thonon 2 - 0 (20h00) Montpellier - Rennes Bastia - Saint-Etienne Lorient - Bordeaux Guingamp - Reims Nice - Caen dimanche (14h00) Lille - Lens (17h00) Monaco - Toulouse (21h00) Nantes - Paris SG

