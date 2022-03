Sortir dans la Manche : mardi 5 mai

Demain, émission spéciale dédiée au Festival Papillons de Nuit en direct sur Tendance Ouest. Découvrez la programmation, les infos pratiques et les coulisses du Festival. C'est ce mercredi dés 18h sur Tendance Ouest et Tendance Ouest



Vendredi et tout ce week-end, ce sont les Puces Nautiques et Granville fête la mer sur le port de Hérel. Baptêmes nautiques, brocante marine, exposition-vente de bateaux neufs et d'occasions, dégustation de produits de la mer et du terroir et de nombreuses autres animations seront proposées. Le programme complet est à retrouver sur Granville



Tendance Ouest vous donne rendez-vous pour fêter la musique à Granville. Assistez au Tendance Live, le plus grand concert gratuit de Normandie, près de la plage de Hérel, le samedi 20 juin dés 19h. La programmation complète est à découvrir dans quelques jours sur Tendance Ouest.