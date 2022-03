Washington (AFP). Etats-Unis: la Fed continue de prévoir une expansion modérée de l'activité

Le Comité monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu les taux d'intérêt inchangés proches de zéro tout en reconnaissant un ralentissement de la croissance cet hiver qu'il attribue essentiellement "à des facteurs temporaires". La Fed continue de prévoir une croissance modérée de la première économie mondiale pour le reste de l'année et se dit "raisonnablement confiante" quant à un retour de l'inflation vers l'objectif de 2% qu'elle estime sain pour l'économie. "Bien que la croissance de la production et de l'emploi ait ralenti au 1er trimestre, le Comité continue de prévoir () que l'activité économique va croître à un rythme modéré", affirme le communiqué du Comité monétaire (FOMC). L'expansion de l'économie a ralenti à 0,2% de janvier à mars contre +2,2% au dernier trimestre 2014, du fait de l'hiver rigoureux, du dollar fort qui a handicapé les exportations et de la chute des prix de l'énergie qui a affecté les investissements industriels. La Fed évoque la diminution de la croissance des dépenses de consommation ainsi que le déclin des investissements des entreprises et des exportations. Elle souligne toutefois que les revenus réels des ménages ont grimpé "fortement" notamment "à cause de la chute des prix de l'énergie". Les membres du Comité, qui ont voté à l'unanimité sur cette décision, ne donnent pas de nouvelles indications sur un calendrier d'une future première hausse des taux. Ils s'abstiennent d'exclure explicitement la possibilité d'un relèvement des taux à la réunion de juin, comme ils l'avaient fait pour cette réunion de mercredi. Un resserrement du crédit à la prochaine réunion du Comité les 16 et 17 juin semble toutefois hors de portée vu la mauvaise performance du trimestre hivernal.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire