Washington (AFP). Obama et Abe affichent leur entente, envoient un message à Pékin

Barack Obama et Shinzo Abe ont affiché mardi la solidité de l'alliance entre leurs deux pays, mettant en avant des progrès sur la sécurité ou les échanges commerciaux et évoquant leurs inquiétudes sur les activités de Pékin en mer de Chine. "Good afternoon, konnichiwa": le président américain a accueilli, sous un grand soleil et en deux langues, le Premier ministre japonais lors d'une conférence de presse dans les jardins de la Maison Blanche au cours de laquelle il a salué le rôle constructif de son "ami Shinzo". "En sept décennies, nos pays sont devenus non seulement des alliés, mais aussi de véritables partenaires et amis", a souligné M. Obama à l'approche du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale dont le Japon était sorti défait après les bombardements atomiques américains de Hiroshima et Nagasaki. Jugeant utile que la Japon joue un rôle plus important pour la sécurité et la paix dans la région Asie-Pacifique et à travers le monde, M. Obama a assuré que la réaffirmation de cette "alliance inébranlable" avec Tokyo ne devait pas être perçue comme une "provocation" vis-à-vis de la Chine. Mais il a aussi rappelé avec force que le traité de défense liant Washington et Tokyo couvrait tous les territoires, y compris les îles Senkaku. Le Japon et la Chine se disputent la souveraineté de ces îles inhabitées en mer de Chine orientale (appelées Senkaku par le Japon et Diaoyu par la Chine). M. Obama a par ailleurs souligné que les Etats-Unis et le Japon partageaient des inquiétudes au sujet des activités de Pékin, en particulier en mer de Chine méridionale, réaffirmant son attachement à la liberté de navigation, au respect du droit international et à la résolution pacifique des différends. La Chine a en particulier engagé des constructions sur des récifs des îles Spratleys que se disputent depuis des décennies plusieurs pays de la région. Tokyo et Washington ont également salué les "progrès significatifs" enregistrés dans leurs discussions bilatérales en vue d'aboutir à un vaste accord de libre-échange en Asie-Pacifique, qui représenterait 40% du PIB mondial et rassemblerait 12 pays, à l'exception notable de la Chine. - "Voitures américaines au Japon" - Les discussions sur ce sujet "peuvent être difficiles dans nos deux pays", a reconnu M. Obama, qui bénéficie sur ce dossier --une fois n'est pas coutume-- du soutien des républicains mais peine à convaincre son propre camp qui redoute des pertes d'emplois. Faisant part de son optimisme sur l'issue des négociations, il a longuement souligné, à l'attention du public américain, les bénéfices que les Etats-Unis pourraient en retirer. "Il y a beaucoup de voitures japonaises en Amérique. Je veux voir plus de voitures américaines au Japon", a-t-il lancé. "Si nous n'écrivons pas les règles, c'est la Chine qui les écrira", avait-il mis en garde avant cette rencontre, jugeant nécessaire de ne pas laisser Pékin dicter sa loi sur les échanges économiques dans cette région du monde. Très attendu sur le sujet sensible du passé militariste du Japon, M. Abe n'a pas fait l'annonce tant attendue par ses voisins chinois et coréens. Interrogé sur le sort de dizaines de milliers de femmes enrôlées de force dans les bordels de l'armée japonaise, le Premier ministre japonais, politicien nationaliste de tradition, s'est dit "profondément peiné" en pensant aux "souffrances incommensurables" subies par ces femmes, mais n'a, à aucun moment, évoqué des excuses. "Au cours de l'histoire du 20e siècle, la dignité et les droits humains fondamentaux des femmes ont été souvent transgressés pendant les guerres", a-t-il ajouté. D'après la plupart des historiens, jusqu'à 200.000 femmes ont servi dans les bordels de l'armée japonaise pendant la guerre, la plupart des Coréennes mais aussi des Chinoises, des Indonésiennes, des Philippines et des Taïwanaises. M. Abe, qui sera l'invité d'honneur mardi soir d'un dîner rassemblant quelque 200 personnes dans les salons de la Maison Blanche, doit s'exprimer mercredi devant le Congrès américain réuni au grand complet, une première pour un Premier ministre japonais. Avant le rendez-vous très codifié du "diner d'Etat", M. Obama a tenu à remercier le Premier ministre japonais pour toutes les choses venues du Japon que les Américains "adorent": le karaté, le karaoké, les mangas et, "bien sûr, les émojis" ou émoticônes, ces petits dessins expressifs utilisés dans les messages électroniques.

