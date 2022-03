Paris (AFP). La France compte près de 13,7 millions de retraités salariés du privé

Les rangs des retraités du privé en France ont continué de grossir en 2014 pour atteindre près de 13,7 millions de personnes, avec des disparités persistantes dans les pensions perçues par les hommes et les femmes, selon le bilan fourni mardi par l'Assurance retraite. Parmi les 13,68 millions de retraités touchant au 31 décembre 2014 une pension du régime général, on comptait 6,11 millions d'hommes et 7,56 millions de femmes, selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse - qui gère la retraite de base des salariés de l'industrie, du commerce et des services. En additionnant les médecins, mineurs, agriculteurs et autres bénéficiaires des régimes spéciaux ou affiliés, le nombre de retraités en France dépasse les 15 millions. A titre indicatif pour les seuls fonctionnaires, 2,3 millions de pensions civiles et militaires de retraite étaient versées fin 2013. Le profil type du retraité du régime général en 2014 est une personne de 73,6 ans (contre 73,4 ans en 2013) qui perçoit 1.032 euros par mois pour une carrière complète au régime général (quatre euros de plus que l'année dernière). Il faut ajouter à ce montant les pensions versées par les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco, qui peuvent représenter environ un tiers pour les salariés et plus de la moitié de la pension complète pour les cadres. Le salarié peut aussi percevoir un autre pécule s'il a cotisé à plusieurs régimes de retraite durant sa carrière, ce qui est le cas pour 43% des retraités du privé aujourd'hui. Du fait de la dernière réforme des retraites et de la très faible inflation prévue, les pensions de base n'ont pas été revalorisées en 2014. Seules les pensions faibles (1.200 euros en cumulant retraite de base et part complémentaire) ont bénéficié d'une prime exceptionnelle de 40 euros, qui vient d'être versée. Sans surprise, les inégalités salariales entre les hommes et les femmes affectent le montant des pensions. Dans l'ensemble, les hommes touchent 1.123 euros tous les mois pour un âge moyen de 72,6 ans, contre 921 euros pour les femmes, dont l'âge moyen de l'ensemble d'entre elles est de 74,4 ans. Plus de 200.000 retraitées ont 80 ans, contre 150.000 retraités. Elles sont près de 100.000 à dépasser la barre des 90 ans. Ils sont moitié moins chez les hommes. - Départ à 62,3 ans - Le nombre de retraites anticipées "carrière longue", dispositif permettant de partir plus tôt aux personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans, a augmenté avec 150.281 départs en 2014 (147.208 en 2013), pour les deux tiers des hommes. Pour parfaire la photographie du retraité en 2014, il vit dans plus de 9 cas sur 10 en métropole ou dans les DOM, soit 12,43 millions sur les 66,3 millions d'habitants recensés en France au 1er janvier 2015. L'Ile-de-France, le Sud-Est, la région Rhône-Alpes et tout le littoral ouest (du Nord à la cote basque) constituent ses bases arrières privilégiées. Ils sont 9,1% à avoir choisi de s'établir dans les TOM ou à l'étranger pour y vivre leurs vieux jours, soit 1,25 million de retraités. L'année 2014 ne marque pas de bouleversement par rapport à 2013, les effets des dernières réformes étant lissés, à l'instar de l'allongement de la durée de cotisation. En 2014, 797.350 pensions nouvelles ont été attribuées. Les nouveaux retraités touchant une pension de droit direct ont cessé leur activité professionnelle en moyenne à 62,3 ans (61,9 ans pour les hommes, 62,6 ans pour les femmes) après avoir cotisé 154 trimestres en moyenne. Un sur deux est polypensionné. Plus de 13% de ces nouveaux retraités bénéficient d'une surcote (majoration attribuée à ceux ayant travaillé après l?âge légal et au-delà du nombre de trimestres nécessaires), 8,3% ont des pensions à taux réduit.

