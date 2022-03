Baltimore (Etats-Unis) (AFP). Emeutes à Baltimore: sept policiers blessés dont un est inconscient

Sept policiers ont été blessés -- dont l'un est inconscient -- lors d'affrontements avec des manifestants lundi après les funérailles d'un jeune Noir, décédé après son arrestation par la police, a indiqué un porte-parole de la police de Baltimore. Plusieurs des policiers, sur lesquels les manifestants jettent des pierres et d'autres objets, souffrent de fractures, et les forces de l'ordre vont faire usage de gaz lacrymogène et d'irritants pour disperser les émeutiers, a précisé ce porte-parole Eric Kowalczyk.

