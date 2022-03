Littérature : une dernière pour Terres de paroles

Il connaît cette année sa toute dernière édition. Du 26 mai au 7 juin, de nombreuses lectures et rencontres littéraires auront lieu en Normandie, et plus principalement dans les villes de Rouen, Cany-Barville, Saint-Valéry-en-Caux et Louviers. "Nous serons en semaine en ville et le week-end à la campagne", indiquent les organisateurs du festival. Le festival itinérant débutera par un cycle consacré à Jeanne d'Arc du 26 au 28 mai. "Nous serons ensuite sur la côte d'Albâtre entre le 29 et le 31 mai." Le festival est financé par trois collectivités : les départements de Seine-Maritime et de l'Eure, et la Région Haute-Normandie, il devrait voir le jour sous une nouvelle forme dès 2016.

Pratique. Festival Terres de Paroles du 26 mai au 7 juin. Billetterie en ligne sur http://2015.terres-de-paroles.com/