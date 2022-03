CAEN-GUINGAMP : le danger pointe à nouveau son nez à Malherbe

Prudents les Caennais l'étaient en début de rencontre, ce qui ne les empêchaient pas de se projeter immédiatement vers l'avant pour emballer le match. Ce fut vrai un temps, avant que les Guingampais ne mettent le pied sur le ballon et ne fassent valoir leurs qualités techniques. Une légère domination qui ne portait cependant guère ses fruits puisque les hommes de Jocelyn Gourvenec ne se procuraient pas la moindre occasion en première mi-temps. Au contraire, Caen aurait pu ouvrir le score sur une erreur d'arbitrage qui priva Hervé Bazile d'un duel avec le portier adverse (17e), mais surtout sur une tête d'Emiliano Sala qui vint caresser la barre transversale (38e).



Au retour des vestiaires, Julien Féret faisait son entrée en jeu à la place d'Hervé Bazile. Thomas Lémar se décalait alors dans le couloir droit. Ce changement dans le dispositif normand ne changeait guère la donne en termes d'occasions de but. Sur un débordement guère menaçant de Claudio Beauvue dans le couloir droit, personne ne voyait venir l'ouverture du score. Mais son centre trouva, un peu malgré lui, la lucarne opposée de Rémy Vercoutre, parfaitement lobé sur ce coup (0-1, 49e).

Derrière, Caen peinait à faire la différence dans la défense guingampaise. Les Bretons en profitaient. Sur un contre, Christophe Mandanne glissait un bon ballon dans le dos de la défense caennaise pour Sylvain Marveaux qui d'un geste technique parfaitement réussi effaçait Dennis Appiah pour placer une frappe sous la barre (0-2, 66e).

Blessés, les Malherbistes montraient alors plus d'allant sur le plan offensif, sans pouvoir trouver la faille. Avec cette nouvelle défaite, Caen voit la zone rouge se rapprocher à défaut d'y tomber. Le maintien est encore loin, à quatre journées de la fin.