The Voice : Anne Sila peut remporter la finale

Depuis plusieurs semaines, l'équipe de Tendance Ouest, 1ère radio indépendante de Normandie, a fait son choix. Anne Sila, coachée par Florent Pagny, s'est imposée.

Une belle âme... exigente et tendre

Anne Sila possède toutes les qualités d'une artiste rare. Au delà de son charme évident et de la force de son regard, elle est dotée d'une intelligence artistique audacieuse, en parfaite harmonie avec ce qu'elle est.

Quand elle chante, Anne Sila, 24 ans, raconte une histoire. Elle dépasse la technique, la simple performance et la mise en lumière d'un soir. Elle nous fait oublier la rigueur de l'apprentissage et ses 17 années de conservatoire à valence. On retient seulement le meilleur : l'émotion. Cette parenthèse indescriptible, invisible, qui rend la musique et ses interprètes indispensables à nos vies quotidiennes.

Anne sila a quelque chose à dire... quelque chose à nous dire ! Quelque chose à nous faire éprouver... Merci.