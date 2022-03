Sancy (France) (AFP). Berenyss: la traque du ravisseur se poursuit

Après l'heureux dénouement de l'enlèvement de Berenyss, 7 ans, retrouvée vivante après des heures d'angoisse, les enquêteurs recherchaient toujours activement vendredi le conducteur d'une fourgonnette aperçue la veille dans son village de Sancy (Meurthe-et-Moselle). Dans les Ardennes, où la fillette avait été relâchée saine et sauve jeudi soir à 120 km de son domicile, quelque 150 hommes appuyés par un hélicoptère tentaient de retrouver un véhicule utilitaire blanc de type Kangoo, aperçu la veille par la mère de la fillette. Les vitres arrière du véhicule seraient opaques, et il serait "conduit par un homme de corpulence normale avec des cheveux courts, bruns et bouclés", selon une source proche de l'enquête. La gendarmerie avait également évoqué dès jeudi un homme "d'une quarantaine d'années". Dans le village de Grandpré, où son ravisseur a déposé l'enfant, des gendarmes ont entamé vendredi une enquête de voisinage. Des points de filtrage ont également été installés sur les petites routes du secteur. Selon le procureur de Briey, Yves Le Clair, il a été procédé à des analyses sur divers prélèvements effectués à Sancy, à l'endroit où la fillette avait échappé à l'attention de sa maman, jeudi vers 15H00 alors qu'elle faisait du vélo. Au total, environ 200 gendarmes étaient directement mobilisés sur toute la zone de défense et de sécurité Est, qui comprend les régions Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, Bourgogne et Franche-Comté, selon la gendarmerie. - Aucun suspect identifié - Le procureur, qui a annoncé qu'il tiendrait une conférence de presse à 18h30 au tribunal de Briey, a par ailleurs assuré qu'aucun suspect n'avait été identifié à ce stade. Une première piste, concernant l'auteur d'appels malveillants signalés par la mère de Berenyss, a "rapidement" été abandonnée dès jeudi soir, a précisé M. Le Clair à l'AFP. La fillette a pu regagner son domicile en début de matinée à Sancy dans les bras de son père. Celui-ci la ramenait, en compagnie de sa mère visiblement éprouvée. Les grands-parents de la fillette les ont rejoints dans l'après-midi avec les deux frères de Berenyss, âgés de 14 et 5 ans. Les parents n'ont pas souhaité s'exprimer devant les médias présents dans le village. "Là, ils ont souhaité pouvoir se reposer, la nuit a été agitée, vous vous en doutez, l'émotion a été très grande et il y a un contre-coup bien légitime à vouloir rester en famille au moins une grande partie de la journée", a expliqué le maire du village, Daniel Matergia. Selon le parquet, la fillette n'a pas fait état de violences, des déclarations corroborées par les constations effectuées à l'hôpital. - "C'est Berenyss" - Le plan alerte enlèvement avait été déclenché en début de soirée après de premières recherches infructueuses dans l'après-midi. Un des gendarmes participant aux recherches a trouvé la mort jeudi, victime d'un accident de moto en se rendant sur les lieux.

