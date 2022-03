Sortir dans le Calvados : mardi 28 avril

Ce soir, à l'UGC Ciné Cité de Mondeville, assistez à l'avant-première du film «Connasse Princesse des Coeurs» avec Camille Cottin. Camille, 30 ans, se rend compte qu'elle n'a pas la vie qu'elle mérite et décide que le seul destin à sa hauteur est celui d'une altesse royale. C'est ce mardi soir à 20h.



A partir de jeudi et jusqu'au 5 mai, c'est la 6ème édition du Festival de Théâtre Amateur du Bessin à Bayeux. La formation sera à l’honneur avec des ateliers-stages tous les jours pour mieux vivre le théâtre. Les tarifs varient entre 2 et 7€. Pour tout savoir rendez-vous ICI



L’Audacieuse a lieu dimanche. Il s'agit d'une course à obstacles sur 10 km. Les sites de départ et d'arrivée se situent sur le parking de la Fonderie, Avenue du Haut Crépon à Hérouville-Saint-Clair. Les inscriptions sont closes pour cette édition mais rien ne vous empêche d'aller profiter du spectacle en famille.