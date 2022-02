Recherché pour une peine de prison, il provoque un accident à Rouen

La CDI patrouille sur la Sud III ce jeudi soir quand, au niveau du rond-point de la Motte en direction de Rouen, elle voit un véhicule accidenté, avec le pneu crevé, dans les arbustes à côté. Personne n'est à bord. Les policiers s'arrêtent pour baliser le lieu de l'accident. Une femme vient alors les voir pour expliquer que le véhicule accidenté a eu un accident avec elle, elle assure que c'est l'automobiliste de ce véhicule qui en a perdu le contrôle. Elle souligne également qu'il paraissait ivre.

Les policiers décident alors de partir à sa recherche. L'homme est finalement retrouvé titubant à Petit-Quevilly. Sur lui est retrouvée la clé du véhicule accidenté. Il refuse de souffler dans l'éthylomètre et de se soumettre à une prise de sang. Il est interpellé pour conduite sous l'état d'un empire alcoolique, défaut de permis, refus de se soumettre aux vérifications. De plus, il faisait l'objet d'une fiche d'éxécution d'une peine de six mois de prison pour des faits similaires.