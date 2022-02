Reims (France) (AFP). Une petite voix m'a dit +C'est Bérényss+, raconte la femme médecin

La femme médecin de Grandpré (Ardennes) chez laquelle a été retrouvée la petite Berenyss, 7 ans, enlevée jeudi en Meurthe-et-Moselle, a raconté à l'AFP vendredi que l'enfant avait frappé à sa porte en disant d'une petite voix "C'est Berenyss". "Les lumières du village s?éteignent à 23 heures, alors que je prenais une tisane avant d?aller dormir, on a frappé à ma porte et une petite voix ma dit +C'est Berenyss+", a déclaré Marie-Alix Lambert, médecin à Grandpré. "Je suis rentrée du travail à 20H45 et je n'étais pas au courant de l'alerte enlèvement. La petite fille m'a expliqué qu'un monsieur l?avait déposée à côté de ma maison et elle m'a dit qu'il fallait appeler sa maman", a-t-elle poursuivi. "Au téléphone, j'ai senti les parents effondrés mais évidemment soulagés de m'entendre et d'entendre leur fille. Après, les gendarmes sont venus faire toute la procédure et sont repartis avec la fillette", a expliqué Mme Lambert. Selon la médecin, la fillette est "très costaude avec la tête sur les épaules", elle ne semblait pas "affolée" ni désorientée. "Elle a commencé à se rendre compte en parlant avec ses parents et aux gendarmes qu'elle avait été enlevée", a précisé Marie-Alix Lambert. La petite fille avait été enlevée jeudi vers 15H00 à Sancy (Meurthe-et-Moselle) par un homme qui l'avait déposée vers 23H00 à Grandpré. Selon le parquet, elle n'a pas subi de violences.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire