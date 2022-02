SANCY (France) (AFP). Enlèvement: Berenyss, 7 ans, retrouvée saine et sauve dans les Ardennes

Berenyss, 7 ans, enlevée jeudi dans un petit village de Meurthe-et-Moselle, a été retrouvée saine et sauve dans les Ardennes au bout de huit heures, après le déclenchement d'une "alerte enlèvement" et le déploiement d'un important dispositif de recherches. La fillette a été "déposée" devant une maison à Grandpré dans les Ardennes françaises, a annoncé Pascal Niggemann, commandant de la compagnie de Briey. Berenyss a pu parler avec ses parents au téléphone, et ces derniers devraient pouvoir la récupérer dans la nuit, a-t-il ajouté. "On avait bien affaire à un enlèvement", a confirmé le procureur de Briey, Yves Le Clair lors d'une conférence de presse nocturne à Sancy, le petit village de 350 habitants où la fillette avait disparu vers 15H00. - Pas de violences - Selon le procureur, la fillette a raconté n'avoir "pas été victime de violences, ni physiques, ni sexuelles." Elle a été déposée à 23H00 devant une maison de Grandpré, un petit village rural de 450 habitants situé à deux heures de voitures du lieu de l'enlèvement, à environ 80 kilomètres à l'est de Reims. Elle a frappé à la porte, et la résidente, médecin de profession, lui a ouvert. "Suite à a la diffusion de l'alerte enlèvement, la médecin a tout de suite compris de quoi il s'agissait", a précisé le procureur, estimant que c'était "peut-être" le déploiement du dispositif de gendarmerie qui avait conduit l'auteur de l'enlèvement à libérer sa victime. "Le dispositif +Alerte enlèvement+ a été levé, mais les recherches se poursuivent, pour interpeller l'auteur", a-t-il ajouté. Les autorités avaient déclenché cette procédure après la disparition de la fillette, qui avait échappé à l'attention de sa mère alors qu'elle faisait du vélo à une centaine de mètres à peine du domicile familial. "Un fourgon blanc conduit par un homme d'une quarantaine d'années a été vu sur les lieux", avait précisé la gendarmerie sur la base du témoignage de la mère, qui avait rapidement retrouvé le vélo abandonné de sa fille dans une rue voisine. Le conducteur d'une Kangoo blanche était activement recherché "parce que c'est a minima un témoin", dans cette affaire, avait précisé M. Le Clair. La fillette avait été recherchée dans une large zone autour du village et l'alerte avait également été transmise à la Belgique, au Luxembourg et à l'Allemagne, dont les frontières sont proches. Le dispositif de recherches était monté en puissance tout au long de la journée, mobilisant jusqu'à une centaine de militaires, dont 30 gendarmes mobiles. Un hélicoptère et deux équipes cynophiles ont également participé aux recherches. Un gendarme participant à ces recherches est mort, victime d'un accident de moto en se rendant sur les lieux, a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur. - Solidarité populaire - Des habitants avaient également proposé de mener des battues, mais les autorités leur avait demandé de rentrer chez eux pour permettre à un hélicoptère de survoler la zone avec une caméra thermique. "Il y a un mouvement de solidarité populaire qui fait chaud au coeur" dans le village, avait souligné devant la presse son maire, Daniel Matergia.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire