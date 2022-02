SANCY (France) (AFP). Berenyss, 7 ans, a bien été enlevée avant d'être retrouvée vivante

La petite Berenyss, 7 ans, retrouvée vivante dans les Ardennes françaises après sa disparition huit heures auparavant d'un village de Meurthe-et-Moselle, a bien été victime d'un enlèvement, a confirmé dans la nuit de jeudi à vendredi, le procureur de Briey, Yves Le Clair. "On avait bien affaire à un enlèvement", a déclaré M. Le Clair lors d'un point de presse à Sancy, le petit village où la fillette avait disparu jeudi vers 15H00. Selon le procureur, la fillette a raconté n'avoir "pas été victime de violences, ni physiques, ni sexuelles." Elle a été déposée à 23H00 devant une maison de Grandpré (Ardennes) à deux heures de voitures du lieu de l'enlèvement. Elle a frappé à la porte, et la résidente, médecin de profession, lui a ouvert. "Suite à la diffusion de l'alerte enlèvement, la médecin a tout de suite compris de quoi il s'agissait", a précisé le procureur. C'est "peut-être" le déploiement du dispositif de gendarmerie qui a conduit l'auteur de l'enlèvement à libérer sa victime, a-t-il estimé. "Le dispositif +Alerte enlèvement+ a été levé, mais les recherches se poursuivent, pour interpeller l'auteur", a-t-il ajouté. Désormais, "il faudra notamment déterminer ce qui s'est passé pendant huit heures", a souligne M. Le Clair. La fillette a pu parler avec ses parents au téléphone, et ces derniers devraient pouvoir la récupérer dans la nuit.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire