Strasbourg (AFP). Meurthe-et-Moselle: alerte enlèvement déclenchée après la disparition d'un enfant

Une "alerte enlèvement" a été déclenchée jeudi soir après la disparition d'une fillette de 7 ans à Sancy (Meurthe-et-Moselle), près de Metz, a-t-on appris auprès du parquet de Briey. "Un fourgon blanc conduit par un homme d'une quarantaine d'années a été vu sur les lieux", est-il précisé dans le texte de l'alerte diffusée par la gendarmerie. "Nous n'avons pas la certitude que c'est un enlèvement, mais nous avons pris la décision de déclencher cette procédure", a dit à l'AFP Yves Le Clair, procureur de Briey, qui devait tenir un point de presse vers 21:30 dans la salle des fêtes de Sancy. L'enfant, prénommée Berenyss, a disparu vers 15H00 à Sancy, a indiqué la gendarmerie. Elle faisait du vélo sur une place du village à proximité de la maison familiale quand elle a échappé à l'attention de sa mère, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la gendarmerie. La mère s'est mise à sa recherche, mais n'a retrouvé que le vélo de la fillette dans une rue un peu plus loin, avant de prévenir les gendarmes, selon son récit. Au plus fort des recherches commencées dans l'après-midi, une centaine de militaires ont été mobilisés, dont 30 gendarmes mobiles. Un hélicoptère et deux équipes cynophiles ont également participé aux recherches. L'enfant, aux longs cheveux bruns portait "une jupe à volants blancs et un haut multicolore" au moment de sa disparition, a précisé la gendarmerie. "Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 0800 36 32 68", a demandé la gendarmerie.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire