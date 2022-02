Washington (AFP). Etats-Unis: Loretta Lynch, première femme noire à diriger la Justice

La procureure fédérale Loretta Lynch est devenue jeudi la première femme noire de l'histoire des Etats-Unis à diriger le département de la Justice. Après cinq mois de querelles partisanes, les sénateurs américains ont confirmé celle que Barack Obama avait nommée en novembre pour succéder à Eric Holder, lui aussi noir, au poste illustre et puissant d'"Attorney General", autrefois occupé par Robert Kennedy. La ministre de la Justice, outre les procureurs fédéraux, supervise aussi le FBI, la lutte antiterroriste, les affaires de corruption et de fraude financière. Elle est la voix juridique de l'administration dans les dossiers brûlants des violences policières et des droits civiques. Et elle aura la tâche délicate de rétablir l'image du département de la Justice, accusé de biais politique par les républicains. "Elle utilisera son expérience de procureure dure, indépendante et respectée dans des dossiers prioritaires comme la réforme du système pénal", s'est félicité Barack Obama dans un communiqué. Loretta Lynch, 55 ans, était depuis 2010 procureure fédérale du district Est de New York, un poste qu'elle occupait pour la seconde fois, après y avoir été nommée par le président Bill Clinton (1999-2001). Elle y a géré de nombreuses affaires de corruption, de crime organisé et de terrorisme. Lundi encore, un Américain de 26 ans poursuivi par ses services pour avoir tenté de rejoindre le Yémen en 2012 a été condamné à 25 ans de prison. C'est elle qui avait poursuivi un Américain d'origine bosniaque condamné à la prison à perpétuité pour avoir projeté des attentats suicides dans le métro new-yorkais en 2009, présenté alors comme l'un des projets d'attentats les plus dangereux contre New York depuis le 11 septembre 2001. Une affaire de brutalité policière a marqué le début de sa carrière: l'agression sexuelle d'un Haïtien, Abner Louima, par un policier new-yorkais en 1997. Le policier, Justin Volpe, a été condamné à 30 ans de réclusion après avoir été poursuivi par la procureure Loretta Lynch. - Bataille partisane - Sa nomination s'était retrouvée otage d'une bataille entre la majorité républicaine et la minorité démocrate du Sénat. Aux Etats-Unis, les membres du cabinet présidentiel doivent faire l'objet d'un vote d'approbation du Sénat. De nombreux républicains estiment que la Justice sous Barack Obama a pris une teinte politique, en entérinant notamment l'approche prise en novembre dernier par le président américain pour régulariser provisoirement des millions de sans-papiers. Les républicains jugent les décrets illégaux. "Elle soutient la théorie légale illimitée de l'administration qui ignore nos lois sur l'immigration", a déclaré le sénateur et candidat aux primaires républicaines Ted Cruz. "Mme Lynch n'a pas montré que, si elle était confirmée, elle serait capable de dire au président qu'il y a des choses qu'il n'a tout simplement pas le pouvoir constitutionnel de faire", a réagi le sénateur Marco Rubio, un autre candidat républicain à la présidentielle. Seuls 10 des 54 républicains ont voté jeudi pour Loretta Lynch. Mais son CV en faisait une candidate irréprochable, selon les démocrates unanimes à la soutenir, et qui dénonçait depuis des mois l'acharnement à retarder son vote de confirmation. Elle combine "l'acier et le velours", a estimé la sénatrice démocrate Dianne Feinstein. Fille d'un pasteur baptiste et d'une bibliothécaire, elle est née en 1959 à Greensboro en Caroline du Nord (sud-est), un an avant que des étudiants n'y lancent un mouvement de déségrégation en s'asseyant au comptoir d'un grand magasin de la ville. "Comme Attorney General, je suis sûr qu'elle puisera dans son enfance et la lutte de ses grands-parents et arrière-grands-parents pour répondre aux manifestations actuelles contre la perte de trop de jeunes vies humaines dans nos rues", a déclaré le sénateur démocrate Patrick Leahy.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire