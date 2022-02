Washington (AFP). Etats-Unis: Loretta Lynch, première femme noire ministre de la Justice

Le Sénat américain a confirmé jeudi la procureure fédérale Loretta Lynch à la tête du ministère de la Justice, première femme noire à occuper le poste. Les sénateurs ont voté par 56 voix contre 43 en faveur de Loretta Lynch, 55 ans, qui était depuis 2010 procureure fédérale du district est de New York, où elle a supervisé de nombreuses affaires de corruption, de crime organisé et de terrorisme. Barack Obama l'avait nommée en novembre pour succéder à Eric Holder, lui aussi Noir et qui occupait le poste d'Attorney General depuis 2009, mais la nomination a été retardée par une bataille entre la majorité républicaine et la minorité démocrate du Sénat. Aux Etats-Unis, les membres du cabinet présidentiel doivent faire l'objet d'un vote d'approbation du Sénat. De nombreux républicains estiment que la Justice sous Barack Obama a pris une teinte politique, en entérinant notamment l'approche prise en novembre dernier par le président américain pour régulariser provisoirement des millions de sans-papiers. "Elle soutient la théorie légale sans limite de l'administration qui ignore nos lois sur l'immigration", a déclaré le sénateur et candidat aux primaires républicaines pour la présidentielle Ted Cruz. Mais le CV de Loretta Lynch en faisait une candidate irréprochable, selon les démocrates unanimes à la soutenir, et qui dénoncent depuis des mois l'acharnement à retarder son vote de confirmation.

