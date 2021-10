Aujourd'hui je vais vous parler du film « Largo Winch II » de Jérôme Salle avec Tomer Sisley et Sharon Stone.



Propulsé à la tête du groupe W après le décès de son père adoptif, Largo Winch décide, à la surprise générale, de le mettre en vente afin de créer une ambitieuse fondation humanitaire. Mais le jour de la signature, il se retrouve accusé de crimes contre l'humanité par un mystérieux témoin. Pour prouver son innocence, Largo devra retourner sur les traces de sa vie passée, au c½ur de la jungle birmane.



Pour commencer, autant vous dire que ce n'est pas très grave de ne pas avoir vu le 1er volet. C'est un plus mais ce n'est pas indispensable.

Ensuite, je trouve cet opus assez agréable, on a des scènes d'action sympas et originales , comme une bagarre en plein ciel, en chute libre, réalisé sans trucages!

Les paysages asiatiques sont splendides. C'est une balade charmante dans la jungle.

On a aussi du suspense: qui a formenté un coup monté contre Largo, qu'a t'il réellement fait avant de devenir un homme d'affaires?

Ce film nous permet de savoir à quoi ressembleront les suivants de la franchise Largo. Film d'action avec un peu d'économie, Largo Winch est le nouvel aventurier: il sait se battre mais il possède aussi le sens des affaires et la maitrise de la communication. Les personnages secondaires sont sympathiques et relancent l'intérêt pour d'autres suites. On commence à s'attacher à tous les personnages et là est le point fort du film.

Largo Winch II, un film sympa, à voir depuis mercredi au cinéma.