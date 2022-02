Paris (AFP). Europa League: Naples et Séville, pour finir le boulot

Naples, qui a écrasé Wolfsburg 4-1 en quart de finale aller, et Séville, tenant du titre, vainqueur 2-1 du Zenit Saint-Pétersbourg, n'ont plus qu'à finir le travail jeudi, en quart retour de l'Europa League, pour se hisser en demi-finale. Les autres affiches sont plus indécises, puisque Bruges et Dniepropetrovsk se sont séparés à l'aller sur le score de 0-0, alors que le Dynamo Kiev et la Fiorentina ont également fait nul, mais avec des buts (1-1). En raison du contexte politique entre Russie et Ukraine, l'UEFA a introduit dans ses tirages au sort une procédure pour éviter des matches entre clubs de ces deux pays. Si un club russe (Zenit Saint-Pétersbourg) et au moins un club ukrainien (Dniepropetrovsk et/ou Dynamo Kiev) se qualifiaient pour les demi-finales de la C3, des affiches seraient directement déterminées. Le Zenit affronterait forcément un club non-ukrainien et l'autre demie opposerait un club ukrainien à un club non russe ou à l'autre club ukrainien. Ce qui veut dire, dans ce cas-là, que le tirage au sort de vendredi au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse) ne servirait qu'à déterminer l'ordre des rencontres aller (7 mai) et retour (14 mai). - "Rafa" Benitez, le spécialiste - Si le Zenit et un club ukrainien se qualifiaient pour la finale le 27 mai, cette dernière se tiendrait en revanche, car elle se déroule à Varsovie, en Pologne, donc sur terrain neutre, sur un seul match. Le contexte serait évidemment particulier et chargé de tensions. Mais pour l'instant, le terrain n'a pas encore livré sa vérité. Et le Zenit conduit par André Villas-Boas est mal parti après son revers en quart aller face à Séville, le club de Kevin Gameiro et Benoit Trémoulinas. Et le club andalou connaît bien la C3, puisqu'il en a gagné trois, que ce soit sous l'ancien nom de Coupe UEFA ou l'actuel d'Europa League (2006, 2007 et 2014). Seuls l'Inter Milan, la Juventus et Liverpool ont gagné autant de C3. Le coach de Naples, Rafael Benitez maîtrise lui aussi la C3. Il l'a déjà remportée avec Valence (2004) et Chelsea (2013). Son "Napoli" fait figure de favori pour la suite après la raclée infligée à l'aller aux "Loups", actuels deuxièmes de Bundesliga. Quarts de finale retour, jeudi (21h05) Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - FC Séville (ESP) 1 - 2 à l'aller Dniepropetrovsk (UKR) - FC Bruges (BEL) 0 - 0 à l'aller Fiorentina (ITA) - Dynamo Kiev (UKR) 1 - 1 à l'aller Naples (ITA) - Wolfsburg (GER) 4 - 1 à l'aller

