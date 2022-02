Santiago du Chili (AFP). Le Chili surpris par le réveil du volcan Calbuco, endormi depuis 43 ans

Le gouvernement chilien maintenait l'alerte rouge jeudi matin après une deuxième éruption, quelques heures après la première, du volcan Calbuco (sud), inactif depuis 43 ans, alors que la population était évacuée dans un rayon de 20 kilomètres aux alentours. Une deuxième éruption du volcan Calbuco, dans le sud du Chili, est survenue jeudi matin, ont rapporté les autorités locales, indiquant qu'elles maintenaient l'alerte rouge. "Un deuxième épisode éruptif du volcan Calbuco a été détecté. L'alerte rouge est maintenue", a écrit le Service national de géologie et des mines (Sernageomin) sur son compte Twitter. L'alerte rouge concerne les villes de Puerto Montt et Puerto Varas, situées dans la région de Los Lagos, à environ 1.300 kilomètres au sud de Santiago. Les autorités ont décidé l'état d'exception pour catastrophe dans les localités proches du volcan, et l'armée prendra donc temporairement le contrôle de ces zones. "Nous avons décrété l'état d'exception pour catastrophe dans la province de Llanquihue et la commune de Puerto Octay", a annoncé le ministre de l'Intérieur Rodrigo Peñailillo. "Actuellement la zone d'évacuation autour du volcan Calbuco est de 20 kilomètres. La police a déjà donné des instructions et a commencé à évacuer", avait-il expliqué un peu plus tôt. Selon la présidente chilienne Michelle Bachelet, qui a annoncé peu avant minuit qu'elle se rendra sur place jeudi, 5.000 personnes sont concernées par ces évacuations. Elle a également appelé la population à suivre les recommandations des autorités. L'évacuation a démarré dans la zone de Ensenada, où vivent plus de 1.500 personnes, a précisé Roberto Peñailillo. Les classes ont été suspendues dans la région, de même que les vols au départ et à l'arrivée de cette zone. "Il n'y a aucun blessé ni disparu" jusqu'à présent, a indiqué dans la soirée le ministre de l'Intérieur. L'alerte a également été donnée dans le sud de l'Argentine. Les autorités de la ville argentine de Bariloche, située à seulement 100 kilomètres du volcan, ont pris des mesures d'urgence en prévision de la possible arrivée des cendres produites par l'éruption. La défense civile de Bariloche, qui se trouve à 1.630 kilomètres au sud de Buenos Aires, a suspendu les cours dans les écoles et a réquisitionné les établissements sanitaires pour faire face à toute urgence liée à l'éruption. "Etant donné la vitesse et la direction du vent, on estime que les cendres volcaniques arriveront sur Bariloche et sa région dans les prochaines heures", selon le quotidien local La Cordillera. L'éruption, qui a démarré vers 18H00 (21H00 GMT), est survenue par surprise, aucun début d'activité n'ayant été enregistré ces derniers jours. - 'Eruption assez explosive' - Cela a été une "éruption assez explosive", a raconté le vulcanologue Gabriel Orozco, du Service national de géologie et de mines (Sernageomin), à la télévision nationale. "Actuellement la colonne éruptive a une hauteur d'environ 10 kilomètres, ou un peu plus", a-t-il ajouté, et "cette éruption va faire retomber une grande quantité de cendres".

