Santiago du Chili (AFP). Eruption du volcan Calbuco: le Chili décrète l'alerte rouge

Le gouvernement chilien a décrété mercredi l'alerte rouge après l'éruption violente et inattendue du volcan Calbuco (sud), inactif depuis 43 ans, ordonnant d'évacuer la population dans un rayon de 20 kilomètres aux alentours. L'alerte rouge concerne les villes de Puerto Montt et Puerto Varas, situées dans la région de Los Lagos, à environ 1.300 kilomètres au sud de Santiago. Les autorités ont par ailleurs décidé l'état d'exception pour catastrophe dans les localités proches du volcan, et l'armée prendra donc temporairement le contrôle de ces zones. "Nous avons décrété l'état d'exception pour catastrophe dans la province de Llanquihue et la commune de Puerto Octay", a annoncé le ministre de l'Intérieur Rodrigo Peñailillo. "Actuellement la zone d'évacuation autour du volcan Calbuco est de 20 kilomètres. La police a déjà donné des instructions et a commencé à évacuer", avait-il expliqué un peu plus tôt, sans préciser le nombre d'habitants devant ainsi être déplacés. L'évacuation a démarré dans la zone de Ensenada, où vivent plus de 1.500 personnes, a précisé Roberto Peñailillo. Elle a concerné au départ près de 270 familles, selon les autorités, mais pourrait s'étendre dans les prochaines heures aux villes voisines, ce qui entraînerait le déplacement de milliers d'habitants. Les classes ont été suspendues dans la région, de même que les vols au départ et à l'arrivée de cette zone. L'alerte a également été donnée dans le sud de l'Argentine. Les autorités de la ville argentine de Bariloche, située à seulement 100 kilomètres du volcan, ont pris des mesures d'urgence en prévision de la possible arrivée des cendres produites par l'éruption. La défense civile de Bariloche, qui se trouve à 1.630 kilomètres au sud de Buenos Aires, a suspendu les cours dans les écoles et a réquisitionné les établissements sanitaires pour faire face à toute urgence liée à l'éruption. "Etant donné la vitesse et la direction du vent, on estime que les cendres volcaniques arriveront sur Bariloche et sa région dans les prochaines heures", selon le quotidien local La Cordillera. L'éruption, qui a démarré vers 18H00 (21H00 GMT), est survenue par surprise, aucun début d'activité n'ayant été enregistré ces derniers jours. - 'Eruption assez explosive' - Cela a été une "éruption assez explosive", a raconté le vulcanologue Gabriel Orozco, du Service national de géologie et de mines (Sernageomina), à la télévision nationale. "Actuellement la colonne éruptive a une hauteur d'environ 10 kilomètres, ou un peu plus", a-t-il ajouté, et "cette éruption va faire retomber une grande quantité de cendres". "Le risque principal est que cette colonne s'effondre", a-t-il mis garde, sur les rivières avoisinantes. Retransmises en direct à la télévision, les images montraient en début de soirée une épaisse colonne de fumée blanche s'élevant dans le ciel au-dessus de ce volcan situé près de la côte, d'une altitude de 2.003 mètres et inactif depuis 43 ans. Mais aucune coulée de lave n'était apparente. A Puerto Montt, les émanations de fumée en provenance du volcan recouvraient toute la ville, paralysée par d'énormes embouteillages et de longues files d'attente devant les stations essence, selon les images de télévision. "Les gens ont très, très peur", a confié le maire, Gervoy Paredes. "La situation est assez compliquée pour l'instant" a-t-il ajouté: "le fleuve Blanco serait en train de déborder en raison du dégel" provoqué par l'éruption. La police chilienne a appelé à "laisser les routes (nationales) dégagées" dans la zone pour faciliter les opérations d'évacuation.

