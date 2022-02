Los Angeles (AFP). Sandra Bullock désignée Plus belle femme du monde en 2015 par People

L'actrice Sandra Bullock a été désignée "Plus belle femme du monde" en 2015 par le magazine américain People, succédant au palmarès à Gwyneth Paltrow, Julia Roberts, ou à la lauréate de l'année passée, Lupita Nyong'o. Sandra Bullock, 50 ans, connue pour son sens de l'autodérision, a dans un premier temps pensé que l'honneur décerné par le magazine était "ridicule". "La vraie beauté est discrète, spécialement dans cette ville" (Los Angeles), a-t-elle dit à People. Selon elle, il est plus important d'être "une bonne personne, une bonne mère, de s'appliquer pour préparer les repas, de laisser passer quelqu'un devant vous qui a l'air pressé", a-t-elle ajouté. "Les gens que je trouve les plus beaux sont ceux qui n'essaient pas", a-t-elle encore estimé, précisant avoir pensé "C'est ridicule" lorsqu'on lui a appris qu'elle avait été nommée plus belle femme du monde. Sandra Bullock a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2010 pour son rôle dans "The blind side". La même année, elle avait aussi été "récompensée" par un des Razzies awards, décernés aux pires comédiens, pour "All about Steve". Les lauréats se présentent rarement à la cérémonie pour recevoir leurs razzies, mais Sandra Bullock avait été une exception notable en venant elle-même chercher son prix, s'attirant la sympathie de nombreux fans. A l'été 2014, Sandra Bullock avait aussi été classée actrice la mieux payée d'Hollywood pour l'année précédente grâce notamment à son rôle dans "Gravity". Les années précédentes, People décernait son prix à la "Plus belle personne" de l'année, pas seulement à la plus belle femme. On retrouve donc au palmarès des personnalités comme Mel Gibson ou Leonardo Di Caprio.

