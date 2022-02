Sortir dans l'Orne : jeudi 23 avril

Dans le cadre des animations Loisirs Famille mis en place par l'Office de Tourisme du Pays d'Alençon, les enfants peuvent participer à différents ateliers pendant les vacances scolaires. Demain, ils pourront participer à un atelier point de croix et à un atelier chocolat. Renseignements et inscriptions auprès de l'Office de Tourisme d'Alençon.



Dimanche, Tinchebray Cyclo organise la rando VTT de l'Egrenne. Ce sont des parcours de 25, 30 et 40 km. Le premier départ sera donné à 8h30 sur le champ de foire de Tinchebray. Le port du casque est obligatoire.



Le Festival Papillons de Nuit fêtera ses 15 ans les 22, 23 et 24 mai prochain à Saint- Laurent-de-Cuves avec Tendance Ouest. Le cru 2015 s'avère une excellente année. Retrouvez le programme complet et la billetterie sur Papillons de Nuit