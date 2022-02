Sortir dans l'Orne : mercredi 22 avril

Vendredi, le Centre Socioculturel Fertois vous invite à sa 4ème soirée jeux. C'est vendredi de 20h à 23h au Centre Socioculturel de La Ferté Macé et c'est gratuit.



Pendant ces vacances scolaires, visitez le Haras du Pin et entrez dans l'histoire au royaume du cheval. Venez découvrir le milieu du cheval à travers un patrimoine exceptionnel, de l’architecture aux paysages, des chevaux de différentes races, des hommes et leurs métiers. Plus d'infos sur Haras du Pin



Profitez des vacances scolaires pour vous rendre au Mémorial de Montormel. C'est à l'emplacement même du mémorial que finit de s'effondrer, en août 1944, la puissante machine de guerre allemande déployée en Normandie. Une expérience pédagogique à vivre avec vos enfants. Sur Tendance Ouest, remportez vos 2 entrées dés maintenant en composant le 02 33 05 32 30.