Paris (AFP). Ligue 1: Lyon, PSG, que la course soit belle

Lyon en tête de la L1 à égalité de points avec le PSG qui a un match en moins : les prochaines semaines vont être palpitantes dans une course au titre beaucoup plus serrée que prévu pour le tenant du titre parisien. Tour d'horizon des forces en présence. . Retour de Grenier, Pastore étincelant Le retour de Grenier est une véritable plus-value dans le domaine offensif pour l'OL. Ses entrées en jeu contre Bastia et Saint-Etienne ont été positives. Il peut amener un plus sur les phases arrêtées sur lesquelles l'OL n'est pas très efficace. Par ailleurs, les progrès de Njie, qui a la confiance de Hubert Fournier, sont notables. Le Camerounais a marqué contre Guingamp (3-1) puis Saint-Etienne (2-2) ses quatrième et cinquième buts. Il en est à six passes décisives. Il a su se faire une place aux côtés de Lacazette et Fekir. Jallet a mis un peu moins de temps que prévu pour reprendre sa place d'arrière droit après une luxation de l'épaule gauche et c'est une bonne nouvelle aussi pour Lyon. Le PSG s'est trouvé un nouvel "impact player" au printemps avec Pastore, auteur d'un doublé contre Nice ce week-end. L'Argentin a même été qualifié de meilleur joueur du monde par Cantona L'ancien joueur de Palerme permet de soulager un secteur offensif où Cavani ne convainc toujours pas: l'Uruguayen a marqué -- sur penalty -- contre Nice, ce qu'il n'avait plus fait en L1 depuis le 18 janvier. . Calendrier : Metz au Parc, capital Le rendez-vous capital pour le PSG en L1 risque bien d'être contre Metz, un relégable, en match en retard de la 32e journée, mardi prochain au Parc des Princes. Car ni Lyon ni le Paris SG n'ont d'adversaires du top 5 de L1 à affronter d'ici la fin de saison. Si Lyonnais et Parisiens gagnent tous leurs matches d'ici le terme, c'est le PSG qui sera titré avec trois points d'avance, grâce au match en retard contre Metz. Lyon doit jouer à Reims, à Caen et à Rennes, le dernier jour. L'OL recevra Evian, le week-end du 2 mai et Bordeaux, le 16 mai. Ce qui fait trois déplacements et deux réceptions. C'est tout, puisque l'OL n'a plus de coupe européenne ou domestique à jouer. Pour le PSG, c'est plus consistant. En L1, il y a les réceptions de Lille (samedi), Metz, Guingamp (week-end du 9 mai) et Reims pour la 38e journée. Et deux déplacements à Nantes (week-end du 2 mai) et Montpellier le 16 mai. S'ajouteront à cela le déplacement à Barcelone en Ligue des champions ce mardi et la finale de la Coupe de France le 30 mai contre Auxerre au Stade de France. . L'absence d'Ibra, les problèmes défensifs de l'OL Au PSG, Ibrahimovic devra donc patienter jusqu'au mois de mai pour revenir lors de la 35e journée à Nantes, après avoir purgé sa suspension (réduite de quatre à trois matchs) après sa fameuse bordée d'insultes. Encore deux matchs à tenir sans son leader pour le PSG. Les bulletins de santé des Thiago, Silva et Motta, seront également décisifs pour la fin de saison. L'équipe de Laurent Blanc n'est pas la même s'ils sont là ou pas en défense centrale et au milieu de terrain. A Lyon, l'exclusion de Rose face aux Verts entraîne sa suspension automatique pour le match à Reims samedi. Il faudra encore réaménager la défense centrale avec le retour de Koné. Sans oublier que Bisevac ne rejouera plus de la saison après son opération à un genou en février. Globalement, malgré les immenses progrès dans les buts de Lopes, la défense ne donne pas toutes les garanties. C'est même le point faible, surtout dans l'axe où il manque un défenseur expérimenté.

