Samedi dernier c'était la demi-finale de The Voice saison 4 alors toute la semaine on revient sur les prestations XXL réussies par Anne Sila, Côme, David Thibault et Lilian. Celui-ci remporte l'ultime face-à-face, largement plébiscité par le public face à Guilhem.

Il décroche sa place en finale et a toujours du mal à cacher sa joie...

Finale The Voice 4: Lilian plus fort que Guilhem Impossible de lire le son.

