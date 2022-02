Mogadiscio (AFP). Somalie: Six morts dans l'explosion d'un bus des Nations unies

Au moins six employés de l'ONU en Somalie, dont un étranger, ont été tués lundi matin dans l'explosion d'un minibus de l'ONU dans la localité septentrionale de Garowe, capitale de la région autonome somalienne du Puntland, selon la police. "On pense que la bombe était accrochée au minibus et a été déclenchée près des bureaux de l'ONU", a déclaré Abdulahi Mohamed, un responsable de la police du Puntland, alors que de premières informations faisaient état de l'explosion d'une voiture piégée à l'entrée de la base onusienne. "La base de l'ONU n'a pas été touchée et ce n'était pas une voiture piégée", a-t-il ajouté.

