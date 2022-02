Ca y est on les connaît, les noms et les visages des 4 talents qualifiés pour la grande finale de The Voice 4.

Chez Jenifer, c'est Côme qui tire son épingle du jeu, il pensait avoir déjà tout gagné en participant à la tournée, mais avec cette qualification c'est encore une autre étape.

Ecoutez ses première réaction à la sortie du prime du samedi 18 avril...

Finale The Voice 4: Côme représente la team Jenifer

