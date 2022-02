Paris (AFP). Ligue 1: Paris s'impose à Nice et repasse en tête

Quatre jours après sa désillusion en Ligue des champions, le Paris SG s'est remobilisé avec une victoire à Nice (3-1), grâce notamment à un doublé de Pastore, qui lui permet de reprendre, au moins provisoirement, les commandes de la Ligue 1, samedi lors de la 33e journée. Le PSG possède donc à nouveau un point d'avance sur l'OL, qui n'aura besoin que d'un nul (à la faveur de sa meilleure différence de buts), dimanche dans le 110e derby face à Saint-Etienne, pour finir cette journée en tête. Mais du côté des Parisiens, le plus important était de repartir de l'avant après la défaite face à Barcelone (3-1), pour mieux se recentrer sur leur ambition nationale. Et ils y sont parvenus, grâce à Javier Pastore qui a débloqué par deux fois la situation. D'abord en première période, alors que Nice connaissait un temps fort, lorsqu'il a parfaitement ajusté Pouplin dans la surface après avoir été trouvé en profondeur par Lucas (39). L'Argentin a ensuite doublé le score à la 63e minute. Après quelques jongles et une reprise repoussée par le gardien niçois, il a hérité du ballon qu'il a encore repris de volée, dans le but cette fois. Paris pouvait respirer, d'autant qu'entre-temps, Bodmer, l'ancien Parisien, avait égalisé juste avant la pause en déviant à la limite du hors-jeu un tir raté de Rafetraniaina. Surpris ou inattentif, c'est selon, sur le but niçois, Salvatore Sirigu a ensuite fait taire les critiques à son endroit, avec une envolée exceptionnelle qui a empêché Carlos Eduardo de faire basculer le match (51e). Alors que David Luiz, qui semble ne s'être jamais blessé à la cuisse il y a treize jours, a manqué de chance face à Pouplin (48e) et la transversale (59e), c'est finalement Edinson Cavani, longtemps à la peine qui a parachevé le succès parisien, sur penalty (69e). Son 9e but en L1, le premier en 671 minutes. Le programme de ce samedi se poursuit en soirée, avec notamment le match de Monaco, qui cherchera à consolider sa 3e place contre Rennes. Pour le reste c'est la lutte pour le maintien qui sera l'enjeu des autres rencontres. Résultats de la 33e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nantes - Marseille 1 - 0 samedi Nice - Paris SG 1 - 3 (20h00) Monaco - Rennes Metz - Lens Lorient - Toulouse Guingamp - Evian/Thonon Bastia - Reims dimanche

