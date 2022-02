Kanjhawala (Inde) (AFP). Inde: le puissant lobby des agriculteurs remonté contre Modi

Tarachand Mathur est l'un des millions de paysans indiens à avoir voté pour Modi l'an dernier. Mais il ne soutiendra plus le Premier ministre indien, en colère contre son projet de faciliter les réquisitions de terres pour l'industrie. Mathur, 64 ans, juge que Modi s'est détourné des agriculteurs, nombre d'entre eux ayant perdu leurs récoltes en raison de pluies inhabituelles tombées lors des premiers mois de l'année. "Je suis au bord de la ruine", dit-il, les larmes aux yeux, en montrant son champ de blé près de sa petite ferme de Kanjhawala, à 25 km au nord-ouest de New Delhi. "Les dieux de la pluie ne nous entendent pas et Modi fait aussi la sourde oreille devant nos appels à l'aide." Le lobby agricole, puissant en dépit de la pauvreté des agriculteurs, a contribué à la large victoire du Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi en mai. Mais la colère est montée récemment dans les campagnes contre le projet du gouvernement de réviser les lois d'acquisition foncière, renforçant les inquiétudes déjà alimentées par les pertes de récoltes. Le gouvernement juge les changements nécessaires pour accélérer le développement de l'Inde et favoriser la construction de nouvelles villes et d'usines, la création de couloirs industriels ou de routes. Mais ses tentatives de pousser le projet de loi au parlement se heurtent à une opposition unie, majoritaire à la chambre haute. Le gouvernement a pris des mesures provisoires pour faciliter l'acquisition de terres pour des projets industriels mais le parlement doit donner son feu vert pour les rendre définitives. - "Je ne soutiendrai plus Modi" - Le parti du Congrès (gauche), avec en tête son vice-président Rahul Gandhi, va conduire dimanche une manifestation d'ampleur à New Delhi contre ce projet de loi qui doit être examiné lors de la prochaine session parlementaire. Ce texte doit remplacer le précédent élaboré en 2013 par le gouvernement conduit par le Congrès et qui fut l'un de ses textes emblématiques pendant sa décennie au pouvoir. La loi en préparation prévoit d'exempter les projets liés à la défense, au logement rural, à l'énergie et aux couloirs industriels d'obtenir le feu vert de 80% des propriétaires affectés. Le texte prévoit également de les exonérer d'une "évaluation de l'impact social" qui doit déterminer le nombre de personnes qui souffriraient de la perte de ce terrain. Pour le BJP, la loi en vigueur freine l'investissement nécessaire à l'Inde. "Pour pouvoir soutenir le secteur manufacturier, il faut des terrains", souligne le porte-parole du parti, G.V.L. Narasimha Rao, auprès de l'AFP. "Et il faut trouver des terrains disponibles. Les industries ne naîtront pas de rien." Pour les opposants, le développement de l'Inde ne doit pas se faire au détriment des plus pauvres. "Le gouvernement pense qu'il est propriétaire des ressources. C'est faux", dit Sanjay Parikh, spécialiste des lois sur le foncier et l'environnement. "Ces ressources appartiennent au peuple. Les terres doivent rester aux paysans." Modi a récemment appelé les agriculteurs, lors de son allocution radio mensuelle, à ne pas s'opposer au projet, promettant que l'acquisition de leur terre n'interviendrait qu'en "dernier recours".

