Paris (AFP). Ligue 1: Paris joue gros à Nice, Lyon-Saint-Etienne, derby capital

Le PSG, malgré sa désillusion européenne face au Barça, doit aller de l'avant à Nice afin de reprendre les commandes de la Ligue 1, auxquelles Lyon tentera de s'accrocher dans un derby bouillant contre Saint-Etienne, ce week-end pour la 33e journée de Ligue 1. . Paris aura-t-il digéré ? Battu sans coup férir par le Barça (3-1) mercredi et quasiment éliminé de la Ligue des champions, une nouvelle fois au stade des quarts de finale, Paris doit vite digérer sa déception au moment de retrouver ses affaires domestiques, dans un championnat où tout reste à faire alors qu'il pointe à deux longueurs de Lyon à six journées de la fin. Certes, le PSG compte un match en retard à jouer, le 28 avril contre Metz, et pourra toujours glaner ces trois points qui rendent pour l'heure provisoire la première place lyonnaise. Mais en attendant, une contre-performance en Côte d'Azur serait particulièrement malvenue, car si Paris devait accuser le coup cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur sa quête du triplé national historique. Or, aux yeux de leurs dirigeants qataris, les Parisiens ne peuvent se contenter d'une Coupe de la Ligue et d'une Coupe de France, qu'il faudra de toute façon gagner en finale, fin mai face à Auxerre (L2). Le championnat redevient donc la priorité, mais à Nice, Laurent Blanc devra encore faire sans Ibrahimovic et Verratti, suspendus, et sans Thiago Silva, blessé à la cuisse gauche face au Barça. Quant à Thiago Motta et surtout David Luiz, revenu à la compétition en dix jours au lieu du mois d?indisponibilité prévu après une rééducation express en Russie, ils sont incertains. . OL-ASSE, un derby "compte double" En temps normal un derby face au voisin honni revêt une importance particulière pour les Lyonnais et les Stéphanois. Cette fois, il sera d'une importance capitale car les deux clubs trustent le haut du classement. Pour Lyon, l'enjeu est de taille: conserver la tête du championnat. Et pour cela une victoire à Gerland l'en assure, quel que soit le résultat de Paris à Nice. Saint-Etienne, 5e à un point de Marseille (4e), qui aura joué vendredi à Nantes, et à deux points de Monaco (3e) qui reçoit Rennes, peut lui viser le podium. Parvenir à ses fins, tout en mettant à mal les projets de son rival régional, tel est donc l'objectif commun des deux clubs, agrémenté d'un sentiment de revanche pour l'OL qui voudra également effacer la défaite humiliante (3-0) encaissée à l'aller à Geoffroy-Guichard. Pour cela, les Lyonnais pourront compter sur leur meilleur buteur de L1, Alexandre Lacazette qui a inscrit sa 25e réalisation mercredi contre Bastia (2-0). Nabil Fekir, sorti par précaution au cours de ce match, devrait être opérationnel, tout comme Clément Grenier qui a réussi son retour face aux Corses après sept mois et demi d'absence. Du côté des Verts, l'effectif est au complet pour ce derby qui réussit plutôt bien à Gerland à l'entraîneur stéphanois Christophe Galtier. Depuis sa prise de fonction fin 2009, il affiche un bilan positif de deux victoires, deux nuls et une défaite. . Maintien: quatre matches au couteau Quatre matches vont opposer des concurrents pour le maintien. Si la rencontre Metz-Lens, entre le 19e et le 20e, qui accusent 9 points de retard sur le trio Toulouse, Reims, Lorient (tous 35 pts), a relativement peu d'enjeu pour ces deux clubs quasiment promis à la descente, elle peut en revanche accélérer le processus pour l'éventuel perdant. En revanche, le déplacement de Toulouse, 18e et premier relégable en raison de sa moins bonne différence de buts, à Lorient vaudra cher dans cette lutte pour rester en élite, qui inclut par ailleurs Evian (15e, 36 pts), Bastia (14e, 37 pts), Caen (13e, 38 pts) et même Guingamp (12e, 39 pts). Le déplacement des Rémois chez les Bastiais et celui des "Croix de Savoie" chez les Guingampais, pourraient également faire bouger plus d'une ligne au classement.

