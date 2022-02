Jalalabad (Afghanistan) (AFP). Afghanistan: au moins 22 morts dans un attentat-suicide à Jalalabad

Au moins 22 personnes ont été tuées et 50 blessées dans un attentat-suicide samedi à l'extérieur d'une banque dans la ville de Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, ont annoncé le chef de la province de Nangarhar, Fazal Ahmad Shirzad. "L'explosion a eu lieu à l'extérieur d'une banque où des fonctionnaires étaient venus chercher leur salaire du mois", a déclaré à l'AFP Fazal Ahmad Shirzad, tandis qu'un porte-parole du gouvernement provincial indiquait que des dizaines de personnes avaient été tuées ou blessées dans cet attentat non-revendiqué dans l'immédiat. Le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid a nié toute responsabilité dans cet attentat. Cette nouvel attaque survient alors que l'Afghanistan fait face à une recrudescence d'attentats sanglants lancés par les Talibans au début de la saison des combats, contre le gouvernement et des cibles étrangères depuis que Washington a décidé de maintenir d'une partie de ses troupes sur le sol afghan. Le 10 avril au moins 15 civils afghans ont été tués dans deux attaques à la bombe, dont un attentat-suicide visant un convoi de l'Otan revendiqué par les rebelles talibans. Les deux attaques ont eu lieu dans les provinces de Nangarhar (est) et Ghazni (sud-est), deux régions très infiltrées par les talibans, qui combattent le gouvernement afghan et ses alliés de l'Otan depuis 2001. La plus sanglante a eu lieu sur une route de Ghazni, où une bombe a explosé au passage d'un minibus transportant de nombreux civils. Vendredi dernier, au moins 18 soldats afghans ont été tués, dont certains ont été décapités, au cours d'une autre attaque des talibans dans le district de Jurm de la province du Badakhshan, une région reculée du nord-est de l'Afghanistan. Après avoir compté plus de 140.000 soldats au plus fort de l'intervention militaire occidentale en 2010, la force de l'Otan s'est progressivement retirée du pays. Elle n'en compte aujourd'hui qu'un peu plus de 12.000, la plupart américains, chargé d'encadrer et de former les forces afghanes dans leur lutte contre les talibans.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire