Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP). Tennis: Nadal-Djokovic, la finale avant l'heure

Rafael Nadal a souffert vendredi pour atteindre le dernier carré du Masters 1000 de Monte-Carlo où il retrouvera le N.1 mondial Novak Djokovic, encore expéditif, dans une finale avant l'heure. L'autre demi-finale opposera le Français Gaël Monfils, qui a pulvérisé le Bulgare Grigor Dimitrov (6-1, 6-3) pour rejoindre le Tchèque Tomas Berdych, vainqueur par abandon (à 5-2) du Canadien Milos Raonic. Si Nadal a dû lutter contre son compatriote David Ferrer (6-4, 5-7, 6-2), Djokovic s'est facilité la tâche en écoeurant l'une de ses plus grandes proies, Marin Cilic (6-0, 6-3). Point culminant de la journée de samedi, le duel Nadal - Djokovic sera le 43e de l'histoire. Depuis la dernière finale de Roland-Garros, remportée par le Majorquin le 8 juin, les deux stars du tennis ne s'étaient plus croisées. Ce n'est pas la première fois que les deux hommes s'affronteront sur le Rocher. Après deux échecs en finale (2009 et 2012), "Djoko" avait inversé la tendance en 2013, mettant un terme au règne de huit années de "Rafa" sur la Côte d'Azur. Vendredi, le Serbe a signé contre le Croate Cilic, lauréat de l'US Open, son douzième succès en autant de rencontres. "C'est probablement mon meilleur match du tournoi. Cela me donne de la confiance avant le grand défi de demain (samedi)", a réagi "Nole", qui n'a laissé filer que douze jeux et aucun set en trois matches depuis le début. "Physiquement, c'est très exigeant, parce que j'ai joué beaucoup cette saison. Mais je ne me sens pas très fatigué, parce que je n'ai pas passé beaucoup de temps sur le court ici (3h27, ndlr). Et je me suis préparé psychologiquement", a souligné Djokovic qui espère continuer sa "razzia" de Masters 1000 après Indian Wells et Miami. - Nadal revit sur terre - Le temps passé sur les hauteurs du Monte-Carlo Country Club pourrait en revanche peser sur Nadal, contraint à un choc de titans de 2h44 contre l'infatigable Ferrer. Déjà obligé de jouer trois manches la veille contre l'Américain John Isner (7-6 (8/6), 4-6, 6-3), le "Taureau de Manacor" a passé au total 6h12 sur le court. Le Majorquin aurait pu s'économiser s'il n'avait pas craqué en servant pour le match à 5-4 dans la deuxième manche contre le "guerrier" Ferrer, qui l'avait éliminé en quart en 2014. Mais il était quand même content de son attitude. "C'est une grande victoire pour le futur", a estimé l'ancien N.1 mondial, qui revit sur sa terre battue fétiche après des désillusions sur dur. Après des pépins physiques (genou, hanche), Monfils se refait quant à lui une santé physique et mentale, dans un tournoi plutôt maudit pour lui d'habitude. - Monfils face à un os - Avant cette édition, le Parisien n'avait encore jamais passé le troisième tour à Monte-Carlo en huit tentatives. Et il a failli ne pas se rendre sur la Côte d'Azur, la faute à sa hanche droite. Mais depuis deux matches, "La Monf" est redevenu conquérant. Après son coup d'éclat contre Federer, il n'a pas eu à forcer son talent vendredi contre un Dimitrov transparent. Le Français, qui n'avait plus atteint ce stade en Masters 1000 depuis sa finale en 2010 à Paris-Bercy a maintenant un beau coup à jouer. Mais encore faut-il faire mentir les chiffres contre le Tchèque Berdych (1 victoire, 5 défaites). "Il me pose beaucoup de problèmes. Je n'arrive pas à le manoeuvrer. Je compte sur Jan (de Witt, son entraîneur) pour trouver une tactique afin de le contrer", espère-t-il. Berdych, qui n'a encore jamais atteint la finale à Monte-Carlo malgré deux demies (2007, 2012), se gardera bien de lui donner des indications. Résultats de la 6e journée du tournoi ATP de Monte-Carlo, disputée vendredi:

