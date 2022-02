"A Massy, je veux que l'on sorte la tête haute". Sébastien Leriche a été clair avec ses joueurs : ils doivent se remobiliser après un match sans panache face à Chartres, où il y avait selon lui "un petit côté fataliste"

"Au delà du résultat, il faut faire honneur au maillot que l'on porte, poursuit le coach de la JSC, je veux retrouver un esprit combattant, montrer que nous n'avons pas perdu notre handball, jouer avec notre coeur" :

L'Avant match Massy / JS Cherbourg : "faire honneur au maillot" Impossible de lire le son.

Des Cherbourgeois combattants

A ses côtés, le pivot Clément Marmounier, qui évolue depuis deux ans sous le maillot mauve. "La défaite, on ne la rumine pas pendant une semaine, elle est oubliée le lundi. On est confiants, pas abattus. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient, et d'où vient l'adversaire."

Ce samedi, une quarantaine de supporters feront le déplacement jusqu'à Massy pour soutenir les Mauves. Raison de plus pour ne pas oublier les valeurs de Cherbourg, selon Sébastien Leriche. "Si on ne relève pas la tête, mieux vaut que le minibus reste ici" :

"Eteindre leur salle"

Clément Marmounier souligne le caractère de Cherbourg. "Le maillot mauve est important pour la région." Le joueur ne cache pas son probable départ, en fin de saison. Les transferts ont-ils un impact sur la concentration des joueurs ? "Les fins de contrats, ça fait partie du jeu, mais il faut se battre jusqu'au bout, pour l'équipe et pour soi-même. C'est une page qui se tourne mais le livre n'est pas fermé."

Sébastien Leriche rappelle que Massy est un habitué des playoffs. "C'est une bande de copains qui joue pour la fierté. Un collectif dense physiquement, difficile à prendre dans sa salle. On va tenter de les prendre à leur propre jeu... J'aimerais éteindre une salle du quatuor de tête" :





Pratique. Massy Essonne Handball vs JS Cherbourg, samedi 18 avril, 20h30