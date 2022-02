Cologne (Allemagne) (AFP). Crash A320: hommage national à Cologne - EN DIRECT

06:42 GMT - - EN DIRECT - - L'Allemagne se rassemble aujourd'hui derrière le président Joachim Gauck et la chancelière Angela Merkel en la cathédrale de Cologne (ouest) pour un hommage national aux 150 morts du crash de l'avion de Germanwings dans les Alpes françaises. Alors que les drapeaux seront en berne dans tout le pays, un service religieux oecuménique va se tenir dans la plus grande cathédrale gothique du nord de l'Europe, un monument emblématique de l'Allemagne qui échappa pour l'essentiel aux bombardements alliés. Quelque 1.400 invités, dont plus de 500 proches de disparus, doivent participer à cette cérémonie nationale de deuil, retransmise en direct sur plusieurs chaînes de télévision dont la première chaîne publique ARD, près de quatre semaines après le drame. Des centaines de journalistes sont également attendus. Le 24 mars, un Airbus A320 de la compagnie Germanwings reliant Barcelone à Düsseldorf s'est écrasé dans les Alpes françaises du sud, faisant 150 mots, dont 72 Allemands et 50 Espagnols. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'avion a été précipité volontairement contre les montagnes par son copilote allemand, qui souffrait de problèmes psychiatriques.

